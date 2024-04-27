"Потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран": Патрушев указал на проблему нелегальной миграции

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на связь нелегальной миграции и распада страны. На "XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности" он заявил: "Потоки мигрантов формируют предпосылки но и для распада стран".
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