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"Потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран": Патрушев указал на проблему нелегальной миграции

"Потоки мигрантов формируют предпосылки для распада стран": Патрушев указал на проблему нелегальной миграции

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев указал на связь нелегальной миграции и распада страны. На "XII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности" он заявил: "Потоки мигрантов формируют предпосылки но и для распада стран".

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Комментарии
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Валерий
Весьма серьезное открытие, которое было очевидным лет двадцать назад. Но благодаря правоохранителям и миграционной службе России эту проблему &quot;замылили&quot;. Если не принять необходимых мер, то как говорит Николай Платонович нас постигнет крах.
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14 час.

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