Свежие комментарии

  • Псевдоним Псевдонимов
    Наличие постоянного капитана не решит ситуацию при отсутствии мастерства у большинства игроков сборной...Колосков о том, ч...
  • Lehanaizhe
    И правильно не стал, нормальный мужик Черчесов, а не "впопедырка"Нобель Арустамян:...
  • Traveller
    А перекаченной допингом и анаболиками "тумбочке"-гимнастке из США они не хотят предоставить убежище? Ах да, - "это др...ЕС рассмотрит воз...

Матчи РПЛ и КХЛ будут проходить в нерабочие дни. В некоторых регионах могут допустить зрителей

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что все матчи профессиональных лиг, включая РПЛ и КХЛ, а также другие общероссийские и международные соревнования будут проводиться в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх