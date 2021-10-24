Матчи РПЛ и КХЛ будут проходить в нерабочие дни. В некоторых регионах могут допустить зрителей

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко сообщил, что все матчи профессиональных лиг, включая РПЛ и КХЛ, а также другие общероссийские и международные соревнования будут проводиться в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.