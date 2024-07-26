110 лет назад началась Первая мировая война: в центре Нижнего Новгорода был открыт памятник нижегородским героям

В центре Нижнего Новгорода открыт памятник всем героям и участникам Первой мировой войны. Памятник был установлен после десяти лет работы по увековечиванию памяти нижегородцев, участвовавших в этой великой войне.
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