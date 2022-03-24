"Соваться туда точно не стоит": люди предупредили об "опасности" на дороге в Приморье

Жители Находки рассказали об опасности, которая подстерегает водителей на оживленной дороге. По словам горожан в Telegram — канале pogoda_25_region (12+), сильный гололед покрыл трассу в окрестностях города, чем создает серьезную помеху для автолюбителей.
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