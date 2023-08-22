14 ситуаций из жизни, которые знакомы почти каждому. И теперь невольно начнешь искать скрытые камеры

С годами мы наполняемся опытом и житейскими мудростями, которые мы копим в разных ситуациях. Мы собрали несколько таких до боли знакомых ситуаций, глядя на которые невольно хочется воскликнуть: «И у меня так было» или «А ведь так оно и есть».