8 мультфильмов Гарри Бардина, которые стоит посмотреть

Гарри Бардин — режиссёр, который не умеет рисовать. Он пришёл на «Союзмультфильм» актёром, а за 50 лет в профессии собрал около 60 международных наград, пять «Ник» и единственную в истории советской мультипликации «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.
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