Ростех поставил российской армии новую партию БМД-4М и БМП-3

Фото: «Высокоточные комплексы» Курганмашзавод холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех в преддверии Дня Воздушно-десантных войск отгрузил Минобороны России новую партию боевых машин десанта БМД-4М.
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