Звезда на «Оземпик»: Почему певица Лана Дель Рей быстро похудела Ирэн ОрлонскаяЛану Дель Рей оказалась под огнем критики из-за использования препарата «Оземпик», когда ее поклонники заметили изменения в ее внешности на снимках с последнего мероприятия.