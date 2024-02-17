Звезда на «Оземпик»: Почему певица Лана Дель Рей быстро похудела Ирэн ОрлонскаяЛану Дель Рей оказалась под огнем критики из-за использования препарата «Оземпик», когда ее поклонники заметили изменения в ее внешности на снимках с последнего мероприятия.
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