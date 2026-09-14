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Царьград

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Собянин анонсировал строительство образовательного комплекса в Солнцеве

Собянин анонсировал строительство образовательного комплекса в Солнцеве

В Солнцеве будет построен образовательный комплекс для 500 школьников и 250 дошкольников. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, объект расположится на Производственной улице и включит различные зоны для учёбы и отдыха.

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