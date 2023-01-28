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Сальников о словах Баха про допуск россиян: «С одной стороны, это говорит о здравом смысле, а с другой – мы не понимаем, какие будут условия в дальнейшем»

Глава Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников прокомментировал слова президента МОК Томаса Баха о возможном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

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