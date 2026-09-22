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"Алтайхолод" признали банкротом из-за долга в 1 млрд рублей перед Сбербанком

"Алтайхолод" признали банкротом из-за долга в 1 млрд рублей перед Сбербанком

ООО "Алтайхолод" признали банкротом в связи с задолженностью перед ПАО "Сбербанк России". Сумма долга составляет более 1 млрд рублей, сообщает пресс-служба арбитражного суда Алтайского края.

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