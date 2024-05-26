В Ноябрьске работают более 3,7 тысячи предпринимателей и 5,5 тысячи самозанятых

В Ноябрьске зарегистрировано более 3,7 тысячи предпринимателей и 5,5 тысячи самозанятых. Об этом в День российского предпринимательства сообщили в группе «Экономика Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте».
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