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Трамп пристыдил New York Times за статью о «секретном брифинге» для Маска

Трамп пристыдил New York Times за статью о «секретном брифинге» для Маска

Трамп назвал ложью материал NYT о брифинге для Маска по планам на случай войны Президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию газеты The New York Times о том, что Пентагон проведет для главы Департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска брифинг на тему военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.

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