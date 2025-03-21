Трамп пристыдил New York Times за статью о «секретном брифинге» для Маска

Трамп назвал ложью материал NYT о брифинге для Маска по планам на случай войны Президент США Дональд Трамп назвал ложью публикацию газеты The New York Times о том, что Пентагон проведет для главы Департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илона Маска брифинг на тему военных планов Вашингтона на случай возможного конфликта с Китаем.