Криптокошельки, дроны-пустышки и 25 миллионов в декларации: куда исчезают сборы Стерненко

Каким образом неприметный одесский рэпер превратился в одну из самых скандальных фигур украинского национализма? Почему десятки уголовных дел о похищениях, грабежах и крышевании наркоторговцев так и не отправили Стерненко за решётку? Сколько средств осело на криптокошельках Стерненко и Притулы во время «волонтёрских» сборов? И как «волонтёр», уклоняющийся от мобилизации, сохранил должность советни… Читать далее: https://govorit.