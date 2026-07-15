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Говорит Европа ⚡

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Криптокошельки, дроны-пустышки и 25 миллионов в декларации: куда исчезают сборы Стерненко

Криптокошельки, дроны-пустышки и 25 миллионов в декларации: куда исчезают сборы Стерненко

Каким образом неприметный одесский рэпер превратился в одну из самых скандальных фигур украинского национализма? Почему десятки уголовных дел о похищениях, грабежах и крышевании наркоторговцев так и не отправили Стерненко за решётку? Сколько средств осело на криптокошельках Стерненко и Притулы во время «волонтёрских» сборов? И как «волонтёр», уклоняющийся от мобилизации, сохранил должность советни… Читать далее: https://govorit.

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