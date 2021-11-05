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Россия потребовала от США компенсировать утрату доступа к дипсобственности

Россия потребовала от США компенсировать утрату доступа к дипсобственности

В Москве настаивают на том, что Соединённые Штаты должны компенсировать потери, которые возникли из-за утраты доступа к российской дипломатической собственности, заявил 5 ноября советник-посланник посольства РФ в США Сергей Кошелев в интервью RTVI.

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