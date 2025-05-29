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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

**Chromehounds возвращается спустя 15 лет** Тактический меха-экшен Chromehou...

Chromehounds возвращается спустя 15 летТактический меха-экшен Chromehounds от FromSoftware, вышедший на Xbox 360 в 2006 году, возвращается благодаря усилиям фаната под ником ImagineBeingAtComputers, который восстановил онлайн-сервисы игры спустя 15 лет после их отключения.

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