Chromehounds возвращается спустя 15 лет** Тактический меха-экшен Chromehou...

Chromehounds возвращается спустя 15 летТактический меха-экшен Chromehounds от FromSoftware, вышедший на Xbox 360 в 2006 году, возвращается благодаря усилиям фаната под ником ImagineBeingAtComputers, который восстановил онлайн-сервисы игры спустя 15 лет после их отключения.