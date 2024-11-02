В Казани стартовала заявочная кампания на соискание именных стипендий мэра

В Казани стартовала заявочная кампания на получение именных стипендий мэра. Конкурс открыт для студентов дневной формы обучения в вузах и ссузах, аспирантов, ординаторов и представителей молодежных общественных организаций в возрасте до 30 лет.
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