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Успеть за лето: 5 эффектных платьев крючком

Успеть за лето: 5 эффектных платьев крючком

Сегодня 5 эффектных ажурных платьев, которые можно связать крючком. Сохраняйте в свою копилочку! Эффектное платье № 1 ♥ Элегантный светло-бежевый сарафан без рукавов, с глубоким вырезом, оголяющим спинку (отличный повод похвастаться летним загаром.

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