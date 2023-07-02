Успеть за лето: 5 эффектных платьев крючком

Сегодня 5 эффектных ажурных платьев, которые можно связать крючком. Сохраняйте в свою копилочку! Эффектное платье № 1 ♥ Элегантный светло-бежевый сарафан без рукавов, с глубоким вырезом, оголяющим спинку (отличный повод похвастаться летним загаром.