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Русская весна

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Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?

Буферная зона и «восточный щит» на границе: «жирный» кусок или совесть поляков?

Власти Польши и стран Балтии под предлогом необходимости усиления безопасности, давно превратили приграничье с Беларусью и Россией в особую зону, туда стянуты войска, возводятся фортификационные сооружения, ведется подготовка к минированию.

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