"Зачем это надо богеме понимаю, зачем пресс-секретарю президента РФ - загадка"

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Комментарии
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Игорь Ильченко
Где молчит государство, там правит самосуд
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1 час.
Ольга
👍
Ответить
15 мин.
НП
Наталья Павлова
Получил индульгенцию от самого пресс-секретаря? Был понят и прощён? Теперь можно опять за &quot;оплошными событиями&quot;?
Ответить
8 мин.

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