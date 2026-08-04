Дарья Матлашова из станицы Геймановской награждена за вклад в ТОС

Руководитель муниципального образования Олег Ляхов и депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Зюзин вручили Дарье Александровне Матлашовой памятный знак регионального парламента «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии