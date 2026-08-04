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Царьград

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Дарья Матлашова из станицы Геймановской награждена за вклад в ТОС

Дарья Матлашова из станицы Геймановской награждена за вклад в ТОС

Руководитель муниципального образования Олег Ляхов и депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Владимир Зюзин вручили Дарье Александровне Матлашовой памятный знак регионального парламента «За активное участие в территориальном общественном самоуправлении».

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