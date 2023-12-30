У побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Индонезии на острове Суматра произошло землетрясение магнитудой 5,9. Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, подземные толчки зафиксированы в 05:19 по времени UTC (08:19 мск) в 414 км к юго-западу от города Банда-Ачех с населением 250 тыс.