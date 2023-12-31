В Киеве заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры за год

Власти Киева заявили о повреждении более 60 процентов объектов инфраструктуры города за 2023 год. Как уточнил начальник городской военной администрации Сергей Попко, в теплый период года тысячи специалистов работали над тем, чтобы подготовить разрушенную энергосистему к грядущему отопительному сезону.