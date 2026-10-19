Знаки-буквы-руны. В 1996 году я получила Озарением или контактно - телепатически 34 знака-буквы. Каждый знак имеет и руническое обозначение или образное, как во всеясвятной грамоте.
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Что у вас случилось перед тем, как вы получили эти знаки? Сравните их с японскими печатными буквами. Японцы маленькие люди по росту и у них очень маленькая душа. Что такое с вами произошло, что у вас резко упал уровень души до японского уровня? Что-то очень плохое. Вас кто-то сильно обидел. Надежда.