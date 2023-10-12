Участник Нижегородского НОЦ наладил выпуск импортозамещающих тестеров для автомобильной электроники

Участник Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ) и инновационно научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина» — «Аватэк 3Д» — наладил производство импортозамещающего оборудования для тестирования автомобильной электроники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии