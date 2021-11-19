МВД России публикует статистические сведения о состоянии преступности за январь-октябрь 2021 года

«Анализ статистических сведений о состоянии преступности за 10 месяцев 2021 года свидетельствует о снижении общего количества зарегистрированных криминальных деяний на 1,9% по сравнению с 10 месяцами 2020 года.
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