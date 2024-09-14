Полиция показала кадры смертельной мото аварии на Мурманском шоссе

Появились фото с места смертельной мото аварии на трассе «Кола» (Мурманское шоссе). Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти опубликовало кадры, сделанные на 57-м км автотрассы.
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