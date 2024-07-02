Клещи за сезон покусали почти 23 тысячи жителей Свердловской области

На Среднем Урале зафиксирован рост числа случаев укусов клещей среди населения. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала теплого сезона уже было укушено 22,8 тысячи человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 23% меньше среднемноголетнего показателя.