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Клещи за сезон покусали почти 23 тысячи жителей Свердловской области

Клещи за сезон покусали почти 23 тысячи жителей Свердловской области

На Среднем Урале зафиксирован рост числа случаев укусов клещей среди населения. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала теплого сезона уже было укушено 22,8 тысячи человек, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 23% меньше среднемноголетнего показателя.

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