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Россиянин Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита, защитив три чемпионских пояса

Россиянин Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита, защитив три чемпионских пояса

Победу засчитали после седьмого раунда. Во время боксерского турнира на титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев защитил свой пояс в бою против Каллума Смита (Великобритания).

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