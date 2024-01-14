Россиянин Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита, защитив три чемпионских пояса

Победу засчитали после седьмого раунда. Во время боксерского турнира на титул чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев защитил свой пояс в бою против Каллума Смита (Великобритания).