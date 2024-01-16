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Предел укрепления рубля: насколько приблизился курс валют на 16 января 2024 года

Предел укрепления рубля: насколько приблизился курс валют на 16 января 2024 года

Предел укрепления рубля: насколько приблизился курс валют на 16 января 2024 года Евгения КомароваДальнейшее укрепление рубля, следующее за резким подъемом цен на нефть, обусловленным новым очагом напряженности, вполне ожидаемо, отмечает кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

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