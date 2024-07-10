Встал на шаткую дорожку

Сбежавший из РФ Данила Козловский планирует выступить в Латвии на фестивале Лаймы Вайкуле.Русофоб Данила Козловский давно не выступает в России, а вот за границей готов выходить на большую сцену вновь и вновь.
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