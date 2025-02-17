К 23 февраля киевский режим готовит серию провокаций на территории России. Об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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