СКР проверит высказывания новосибирского депутата Пироговой о погибших военных

Новосибирские депутаты пожаловались на коллегу из совета депутатов города Хельгу Пирогову. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания о погибших российских военных, сообщили на сайте СКР.
Новосибирские депутаты пожаловались на коллегу из совета депутатов города Хельгу Пирогову. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания о погибших российских военных, сообщили на сайте СКР.
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