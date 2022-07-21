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СКР проверит высказывания новосибирского депутата Пироговой о погибших военных

СКР проверит высказывания новосибирского депутата Пироговой о погибших военных

Новосибирские депутаты пожаловались на коллегу из совета депутатов города Хельгу Пирогову. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить ее высказывания о погибших российских военных, сообщили на сайте СКР.

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