В Индии состоялась свадьба века. На нее потратили 600 миллионов долларов, за торжеством следил весь мир. Как оно прошло?

В Индии наконец отгремела свадьба сына богатейшего человека планеты Мукеша Амбани. Праздничные мероприятия шли несколько месяцев, а завершением стало трехдневное торжество, на которое пригласили сотни гостей первой величины.
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