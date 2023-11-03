Уничтожение командира ХАМАС и удары по окрестностям больницы: последние события палестино-израильского конфликта

В Армии обороны Израиля заявили об уничтожении командующего батальоном ХАМАС, который, по данным израильской стороны, с начала эскалации играл ключевую роль в управлении боевыми действиями в секторе Газа.
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