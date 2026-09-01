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Кубок Германии. 1-й раунд. «Гамбург-Аймсбюттелер» сыграет с «Боруссией», «Оснабрюк» примет «Баварию» в среду

1 сентября «Гамбург-Аймсбюттелер» сыграет с дортмундской «Боруссией» в матче 1-го раунда Кубка Германии.

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