Эмин Агаларов оценил потери Crocus Group после теракта в 200 миллионов долларов

Президент компании Agalarov Development рассказал о будущем «Крокус Сити Холла».Президент компании Agalarov Development Эмин Агаларов озвучил примерный ущерб от теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске.
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