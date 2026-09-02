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Нижегородская правда

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Россияне резко увеличили объем денежных переводов за рубеж

Россияне резко увеличили объем денежных переводов за рубеж

С начала 2026 года клиенты российских банков стали активнее переводить деньги за границу. Например, розничные клиенты ВТБ совершили более 18 млн трансграничных переводов — в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, а их общий объем вырос в два раза, до 233 млрд рублей.

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