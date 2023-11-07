«Идиотов там нет»: Оруджев — об авариях Гран При Бразилии

Splash NewsРоссийский гонщик, бронзовый призер Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что авария на старте Гран При Бразилии и столкновение Эстебана Окона и Фернандо Алонсо в квалификации к спринту могут считаться гоночными инцидентами.
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