«Идиотов там нет»: Оруджев — об авариях Гран При Бразилии

Splash NewsРоссийский гонщик, бронзовый призер Мировой серии Renault Егор Оруджев считает, что авария на старте Гран При Бразилии и столкновение Эстебана Окона и Фернандо Алонсо в квалификации к спринту могут считаться гоночными инцидентами.