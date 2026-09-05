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Курские новости

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«Авангард» сыграет с «Орлом» в Курске

«Авангард» сыграет с «Орлом» в Курске

В первом круге «Орел» победил «Авангард» со счетом 1:0. Матч 22-го тура пройдет в Курске в 13:00.Курский «Авангард» в матче 22-го тура на своем поле примет географических соседей - команду из Орла.

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