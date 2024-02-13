Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

990 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иващенко Елена
    А зачем надо было вводить "самозанятых", чтобы теперь думать о налогах? Самозанятые идут на эту " Незащищённость" Сам...Самозанятым предл...
  • Михаил Васильев
    Вот когда пойдёт в серию, тогда и посмотрим ...В России будут пр...
  • владимир Сырников
    Господа журналисты, Вы наверное с головой не дружите. Ну кому интересны такие данные о дронах, когда на фронте всё бе...В Минобороны сооб...

Володин: Всерьез обсуждать обмен останков Столыпина — кощунственно

Володин: Всерьез обсуждать обмен останков Столыпина — кощунственно

Обсуждать всерьез прозвучавшее на Украине предложение обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев» — кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх