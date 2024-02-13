Володин: Всерьез обсуждать обмен останков Столыпина — кощунственно

Обсуждать всерьез прозвучавшее на Украине предложение обменять останки бывшего премьер-министра Российской империи Петра Столыпина «на украинских деятелей, похороненных на территории России, или даже на живых украинцев» — кощунственно, соглашаться на подобное — невозможно.