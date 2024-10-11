Широкая кость, генетика и калории: диетолог развеяла популярные мифы о лишнем весе

МОСКВА, 11 октября, ФедералПресс. Врач-диетолог клиники «Будь Здоров» Татьяна Стрельникова развеяла популярные мифы о лишнем весе, которые часто мешают людям сделать правильный выбор в пользу здорового образа жизни.
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