Прогулом саммита ОДКБ Пашинян подыгрывает Турции

Эксперты объяснили последствия отдаления Армении от ОДКБ @ Александр Патрин/ТАСС Tекст: Евгений Поздняков,Илья Абрамов Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посетить заседание лидеров стран ОДКБ в Минске.
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