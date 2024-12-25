Бен Армстронг: XRP может лишить эфир места второй главной криптовалюты

Криптоблогер под ником BitBoy Crypto заявил, что монета XRP имеет потенциал стать серьезным конкурентом биткоину, а также эфиру, который сейчас занимает второе место по рыночной капитализации среди криптовалют.
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