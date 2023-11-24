«Я должен был умереть»: Оззи Осборн вспомнил о годах алкоголизма и наркозависимости

Музыкант не понимает, как выжил Оззи Осборн Соцсети 74-летняя рок-легенда Оззи Осборн признался, что не понимает, как ему удалось прожить столько лет, несмотря на многолетние проблемы с алкоголем и запрещенными веществами.
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