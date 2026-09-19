15 трогательных историй о первой любви, таких же теплых и нежных, как любимый свитер в сентябрьскую пору

Первая любовь настигла кого-то в 6 лет, кого-то в старшей школе или даже в универе. Сколько бы лет ни прошло, а мы храним в памяти эти теплые, нежные, а иногда и ироничные воспоминания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым