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Проба 2

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15 трогательных историй о первой любви, таких же теплых и нежных, как любимый свитер в сентябрьскую пору

15 трогательных историй о первой любви, таких же теплых и нежных, как любимый свитер в сентябрьскую пору

Первая любовь настигла кого-то в 6 лет, кого-то в старшей школе или даже в универе. Сколько бы лет ни прошло, а мы храним в памяти эти теплые, нежные, а иногда и ироничные воспоминания.

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