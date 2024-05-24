Милена Авимская распахнула двери театра для москвичей

Обзорные экскурсии для людей «серебряного» возраста проводятся регулярно В Центральном академическом театре Российской Армии состоялись экскурсия и просмотр спектакля «Карнавал» для москвичей старшего возраста.
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