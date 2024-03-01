Фрегата USS Stark. Последствия атаки

Утро следующего дня, пожар почти потушен. Корабль имеет сильный крен, видны струи воды – это из помещений откачивают воду, попавшую туда при тушении В конце первой части этой истории мы оставили фрегат в состоянии, так сказать, грогги.
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