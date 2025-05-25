Около 68 тонн опасной животноводческой продукции задержали в Воронежской области

В результате проверок в обнаружено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на более чем 35 тонн мяса и мясной продукции, около 32 тонн кормов, а также свыше 1000 кур-несушек и восемь голов крупного рогатого скота.
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