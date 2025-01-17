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Царьград

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Красноармейск: Последний бастион обороны Украины на Донбассе под угрозой

Красноармейск: Последний бастион обороны Украины на Донбассе под угрозой

Красноармейск, стратегически важный для Украины город на Донбассе, находится под угрозой утраты. Это усложняет оборону и угрожает угледобывающей промышленности.

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